CALTANISSETTA – Lunedì 8 aprile la Consulta Nissena delle Disabilità ha incontrato i candidati a Sindaco della Città di Caltanissetta: Aiello, Gambino, Giarratana, Gumina, Licata e Messana. La sala conferenze della Casa delle Culture e del Volontariato, allestita dal Direttore Filippo Maritato, gremita e molto interessata, ha avuto modo di apprezzare i programmi dei candidati in materia di disabilità. Le parole chiave: Ascolto, Tavolo Tecnico, Risorse, Dopo di Noi, Famiglie, Piano individualizzato, Terzo Settore, Barriere Architettoniche, Convenzione ONU, Diritti, Città a dimensione delle persone con disanìbilità, Consulta. I candidati hanno risposto a quattro domande, precedentemente poste a ciascuno in modo che potessero predisporre le relative risposte, e a domande libere poste dal pubblico. Il risultato finale, a giudizio della Consulta, è stato ottimo in quanto a partecipazione e correttezza nel rispetto delle regole del confronto, “cosa cha fa loro onore e di cui li ringraziamo sentitamente” – dice la portavoce della Consulta, Giusi Saporito. Sul versante dei contenuti non c’era da aspettarsi più di quanto emerso. Del resto non era con sterili promesse che si sarebbero potute assecondare le numerose esperienze e competenze presenti in sala. Certo in alcune circostanze sarebbe stato consigliabile affidarsi a risposte degli esperti che certamente ogni candidato ha già nei suoi progetti amministrativi e questo forse ha creato qualche vuoto, ma nel complesso il primo confronto pubblico simultaneo dei candidati, molto rispettosi l’uno dell’altro, si può definire senza dubbio positivo. “Speriamo che gli spettatori abbiano colto utili informazioni al fine di esprimere, senza pregiudizi e ideologismi, dai quali ciascun candidato si è correttamente astenuto, il proprio giudizio elettorale. “La Consulta delle Disabilità è un formidabile strumento di consultazione cui l’Amministrazione Comunale deve fare costante riferimento, a patto che essa mantenga il ruolo di terzietà che le è stato assegnato” – conclude la Saporito. Un ringraziamento finale è stato fatto al Sindaco, alla Giunta Municipale, al Consiglio Comunale tutto, per il lavoro svolto in questa legislatura che si conclude con alcuni risultati positivi (la riorganizzazione degli uffici del reparto Servizi Sociali) e con tantissime cose ancora da fare. Le persone con disabilità, le loro famiglie, chiedono interventi urgentissimi, improcrastinabili e sostanziali. La Consulta continuerà, da oggi anche più incisivamente, a lavorare alacremente perché nessuna persona con disabilità venga esclusa e a ciascuna venga data adeguata possibilità di crescita. Si ringraziano, infine, Maria Grazia Pignataro, Maurizio Nicosia, Steven Spinello, Paola Buscemi, Giuseppe Manzella e Angela Li Pira per la fattiva collaborazione nell’organizzazione del confronto con i Sindaci.