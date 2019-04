Sabato 13 Aprile, presso il Palavolcan di Acireale, e Domenica 14 Aprile, presso il PalaMerlino di Messina, si sono svolti i Campionati Regionali di Freestyle 2019.

A questa importante competizione regionale ha preso parte anche un gruppo di giovani atleti nisseni, che hanno rappresentato la città grazie alla Roller School della Street Factory Eclettica.

Gli sport rotellistici fanno attualmente registrare una crescita costante anche nella nostra realtà cittadina.

I ragazzi, al loro esordio, si sono piazzati vincendo ben due titoli regionali nella disciplina RollerCross, traguardo ancor più importante, considerando che il punteggio raggiunto in questa competizione è valido per il ranking nazionale e potrebbe consentire ai nostri atleti di essere convocati per le prossime competizioni nazionali.

Per la Categoria Giovanissimi Maschile (classe 2010/2011): Primo classificato regionale Saporito Alberto.

Per la Categoria Esordienti Maschile (classe 2008/2009): Secondo classificato regionale Saporito Alessandro.

La Street Factory Eclettica si riconferma luogo di aggregazione per l’eccellenza nello sport.