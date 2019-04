CALTANISSETTA – Venerdì 12 aprile, alle ore 16 nella Sala delle Conferenze della Banca Sicana, sita in Caltanissetta, Via Crispi, l’Unione Giuristi Cattolici Italiani – Sezione di Caltanissetta- incontrerà i candidati alla carica di Sindaco, che ne hanno fatto richiesta, per conoscere i loro programmi in relazione alla “Lettera ai Nisseni” dell’UGCI di Caltanissetta del 4 marzo 2019, già resa nota a mezzo gli organi di informazione. L’incontro è aperto a tutti. Di seguito il programma dell’incontro:

ore 16,00 Saluti: Francesco Panepinto, presidente Unione Giuristi cattolici Italiani –Sezione di Caltanissetta;

Ore 16,15 Introduzione, Notaio Alfredo Grasso;

Ore 16,30 Inizio, Moderatore dell’incontro: Pier Luigi Zoda, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Caltanissetta;

Ore 18.30 Conclusioni: Notaio Giuseppe Pilato, Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Caltanissetta e Gela.