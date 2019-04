CALTANISSETTA – Tutto pronto per mercoledì 10 aprile a Caltanissetta, per l’unico appuntamento siciliano di “Contratto on the road”. L’appuntamento, a partire dalle ore 10.30 presso la sala ricevimenti “Gardenia Blu” del capoluogo nisseno, per l’iniziativa itinerante della FABI; con la condivisione dei componenti del CDC Cetty Di Benedetto, Gaetano Motta e Carmelo Raffa, si terrà un’assemblea di tutti i responsabili Sindacali dell’isola che ascolteranno l’illustrazione della piattaforma dalla viva voce del Leader della categoria Lando Maria Sileoni (nella foto), segretario generale della FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani). Saranno presenti anche i Segretari Nazionali Mauro Morelli e Giuseppe Milazzo.

“Contratto on the road” è il viaggio della segreteria nazionale FABI in vista del rinnovo del contratto nazionale di lavoro che riguarda, a livello nazionale, 300.000 lavoratrici e lavoratori, scaduto lo scorso 31 dicembre e prorogato al 31 maggio. In tutto 16 le tappe (dal 3 al 15 aprile) in cui il vertice dell’organizzazione illustra ai rappresentanti sindacali e ai dirigenti la piattaforma che sarà sottoposta ai bancari per l’approvazione prima di essere discussa al tavolo con l’Abi (Associazione bancaria italiana).