CALTANISSETTA – Mercoledì Santo della Settimana Santa di Caltanissetta per antonomasia giorno della Real Maestranza. Al via alle 7.00 con la tradizionale “colazione del capitano”, Giovani Cimino 115° capitano della Real Maestranza, e non poteva mancare Il Fatto Nisseno.

Mercoledì Santo: W il Capitano della Real Maestranza. Colazione con Giovanni Cimino Pubblicato da Il Fatto Nisseno su Martedì 16 aprile 2019