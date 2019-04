Si svolgerà domani, sabato 6 aprile, alle ore 17, il convegno ” Per una rete delle zone archeologiche e di interesse culturale ” , un percorso per valorizzare il territorio e favorire la crescita delle nostre comunità. Il convegno è organizzato da Un’Altra Storia. Sono previste le relazioni del prof Enrico Giannitrapani e del geologo Angelo La Rosa. Il primo esporrà le sue opinioni su ” Nuovi atti di territorializzazione nella Sicilia centrale: dal paesaggio archeologico ai paesaggi di comunità “; il secondo relazionerà su ” Un esempio di recupero e valorizzazione di una solfara ottocentesca per creare rete “. I lavori saranno moderati da Gianfranco Cammarata, dirigente di Un’Altra Storia. Dice quest’ultimo: ” Obiettivo del convegno è quello di creare un coordinamento fra tutti gli interessati a sviluppare sinergie tese a valorizzare la bellezza del nostro territorio per proporla agli operatori turistici ed economici, nell’ottica di una integrazione delle tante bellezze archeologiche e culturali, tutte in una unica rete operativa.Così potremo dare un futuro alle nostre giovani generazioni.” Il convegno si terrà nei locai del Consorzio Universitario di Caltanissetta, in corso Vittorio Emanuele II n°92. Sono stati invitati tutti coloro che operano nel campo dell’archeologia, della valorizzazione delle miniere e del paesaggio artistico della zona nord della provincia.