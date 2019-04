Clara Anzalone, studentessa del liceo Classico, Linguistico e Coreutico “R. Settimo”, guidato da Irene Cinzia maria Collerone, ha partecipato dal 9 al 13 aprile all’International Competition Dance di Spoleto ( http://www.idcspoleto.com/index_ita.html ), un concorso internazionale di danza prestigiosissimo che ha come direttore artistico Irina Kashkova.

L’alunna della IV Coreutico ha gareggiato nella sezione juniores, superando tre fasi consistenti nell’esecuzione di tre variazioni di repertorio classico ed è arrivata in finale vincendo una borsa di studio di alta formazione coreutica presso il Russian Ballet College, che le consentirà di partecipare per due settimane ad una master class finalizzata ad elevare il livello tecnico ed interpretativo. Il concorso è patrocinato dal MIUR e la studentessa ha fruito di agevolazioni e rimborsi, per la prima volta previsti per gli studenti dei Licei Coreutici, per un accordo tra il Ministero e lIFBC (International Federation Ballet Cometitions), membro del Consiglio i internazionale della Danza dell’Unesco..

La studentessa, guidata dalla docente Antonella Bruno, ha affrontato la competizione con entusiasmo, in un contesto dal livello artistico molto alto che le ha permesso il confronto con ballerini provenienti da tutto il mondo, come da tutto il mondo proviene la giuria. L’atmosfera, inoltre, respirata a Spoleto le ha consentito di concentrarsi appieno per l’esibizione in modo da dare il meglio di sé. Per la studentessa del Liceo Coreutico un’ulteriore opportunità di toccare con mano un contesto internazionale stimolante nel quale mettersi in gioco per crescere dal punto di vista umano e professionale.