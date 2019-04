CALTANISSETTA – Diretta-live delle rappresentazioni sacre A.Te.Pa, “Processo” a Gesù e la Crocifissione. I 100 attori, per scelta, non sono dei professionisti ma dei cittadini che vogliono proseguire con la tradizione delle rappresentazioni sacre impegnandosi per 3 giorni di rappresentazioni realizzate interamente dal vivo.

Tutto è iniziato alle ore 19.00 con il “CORTEO DELLA BIGA” lungo il percorso che va da largo Badia, corso Vittorio Emanuele, via Cavour sino a giungere alla scalinata Silvio Pellico dove si svolgerà il “PRETORIO DI PILATO”.

Dopo la condanna a morte di Gesù, la commovente “VIA CRUCIS” percorrendo via Cavour, corso vittorio Emanuele, corso Umberto sino a giungere in Piazza Capuana dove, nella scalinata Lo Piano, si svolgerà “‘A SCINENNZA” con il pentimento di Giuda, la pietosa crocifissione e la morte di Gesù.