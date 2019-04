CALTANISSETTA – Le Fiamme Gialle del neo istituito Gruppo della Guardia di Finanza di Caltanissetta, affiancati dal prezioso ausilio dei “Baschi Verdi”, nei giorni scorsi hanno intensificato i controlli, nel capoluogo nisseno, volti alla verifica della regolarità della posizione lavorativa del personale impiegato presso alcune attività commerciali di vendita al dettaglio, sequestrando complessivamente 3.000 articoli, contraffatti e/o potenzialmente dannosi per i consumatori.

Tre esercenti di nazionalità straniera sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per i reati di vendita di prodotti industriali con segni mendaci e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Inoltre, due di loro sono stati sanzionati ai fini amministrativi in quanto i prodotti sequestrati erano privi delle indicazioni previste dal Codice del Consumo.

Tra gli articoli controllati e sequestrati, figurano: accessori per l’informatica non conformi alle normative comunitarie e del codice del consumo; giocattoli sprovvisti delle indicazioni che attestano, ai sensi della normativa vigente, la sicurezza e la conformità del prodotto e che possono risultare quindi dannosi per la salute dei bambini; borse di noti marchi di moda e materiale sportivo contraffatto. Si rammenta che è importante per i consumatori controllare che i prodotti siano provvisti dei più noti marchi di qualità, anche se questi, a volte, sono abilmente contraffatti: “CE”, che attesta la conformità agli standard di sicurezza imposti dall’Unione Europea, e “IMQ”, che garantisce la conformità di un prodotto, nonché dei materiali che lo compongono, ai requisiti di legge e di sicurezza. Complessivamente, il valore commerciale dei beni sequestrati si supera i 8.500,00 euro.

Una delle attività controllate, già incorsa in altri controlli irregolari in passato, è stata anche segnalata all’Ispettorato Territoriale del Lavoro nisseno ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività ex art. 14 del D.Lgs. 81/2008.

Gli interventi condotti in questi giorni dalle Fiamme Gialle nissene, nello specifico settore della tutela del mercato dei beni e servizi, si inseriscono nel più ampio presidio che il Corpo della Guardia di Finanza svolge a garanzia della sicurezza e della salute dei consumatori, nonché del corretto funzionamento del mercato a tutela degli operatori onesti, minacciati dalla vendita di prodotti di scarsa qualità a prezzi decisamente competitivi.