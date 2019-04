CALTANISSETTA – I poliziotti della sezione volante hanno tratto in arresto Bojang Momodou, ventenne di nazionalità gambiana, richiedente protezione internazionale, poiché colto nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella tarda serata di sabato 6 aprile, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, nel centro storico nisseno, una pattuglia della Polizia di Stato, in via Cavour, ha intercettato il ventenne, il quale alla vista degli agenti ha accelerato l’andatura per eludere il controllo. Sottoposto a perquisizione personale, addosso al giovane, i poliziotti hanno trovato e sequestrato due buste di marijuana, circa due grammi, nascoste negli slip e tre panetti di hashish, 301 grammi, custoditi all’interno dello zaino. Al giovane è stata sequestrata anche la somma in contante di 220 euro, probabile provento dell’attività di spaccio. L’arrestato è stato condotto in questura e, dopo gli adempimenti di rito, su disposizione del P.M. di turno è stato accompagnato al carcere Malaspina di Caltanissetta.