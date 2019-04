BUTERA. E’ stata inaugurata la Casa del Pellegrino. La struttura, voluta da don Emiliano Di Menza parroco del santuario di San Rocco, è stata inaugurata dal vescovo della diocesi di Piazza Armerina, mons. Rosaro Gisana. L’inaugurazione è coincisa con l’accoglienza del reliquiario della Madonna delle Lacrime di Siracusa, la successiva Via Crucis in piazza Dante, l’arrivo dello stesso reliquiario nel santuario di San Rocco dove c’è stata la predicazione degli esercizi spirituali da parte del vescovo della diocesi di Piazza Armerina mons. Rosario Gisana. E infine la benedizione della Casa del Pellegrino.Il vescovo mons. Rosario Gisana ha lodato un’iniziativa come quella legata all’istituzione di una Casa del Pellegrino che costituisce un porto di accoglienza per le persone più bisognose. Il tutto a titolo gratuito. Don Emiliano Di Menza, parroco del Santuario di San Rocco, ha inteso ringraziare la comunità buterese evidenziando come la Casa del Pellegrino potrà costituire un punto di riferimento per quanti, trovandosi in uno stato di necessità, potranno trovare nelle sue stanze un supporto non indifferente. Il vescovo, assieme all’arciprete don Filippo Ristagno e allo stesso don Emiliano Di Menza hanno inaugurato la struttura. Lo stesso mons. Rosario Gisana ha benedetto i locali della Casa del Pellegrino che, da oggi, diventa un fiore all’occhiello, in termini di cultura della solidarietà, per la città di Butera.