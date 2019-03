VILLALBA. Si registrano ancora nuove adesioni ad IdeaSicilia, il movimento fondato dall’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, Roberto Lagalla, e coordinato in provincia di Caltanissetta da Angelo Bellina e Salvatore Giglia. In questo senso, a Villalba s’è avuta l’adesione della consigliera comunale Eliana Scarlata. Si tratta di una tra le consigliere comunali più votate alle ultime elezioni comunali. Stimata e apprezzata professionista, ha sempre lavorato con impegno e spirito di servizio verso la sua città. “Ho deciso di aderire a questo nuovo progetto politico – ha sottolineato Scarlata – per la stima che nutro nei confronti del coordinatore provinciale Bellina e di Giglia, ma soprattutto per l’ottimo lavoro che sta svolgendo l’assessore Roberto Lagalla in tutto il territorio siciliano”. “Ho avuto modo di conoscere Eliana Scarlata – dichiara Bellina – è una persona molto preparata e stimata nel suo territorio, sicuramente una valida risorsa per il nostro movimento che continua a crescere grazie a nuove adesioni”.