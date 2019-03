Nel campionato di Terza categoria larga vittoria 0-6 per la Don Bosco Mussomeli sul campo dell’Acor con reti di Palumbo 2, Belfiore 2, Alessi e Mistretta. Vittoria a tavolino per il Bompietro contro la Sicilianamente Montedoro, mentre la Nuova Petiliana ha superato 2-0 la Buterese proponendosi a ridosso delle posizioni di testa. Per i deliani hanno risolto La Magra e Genova. Infine, l’Atletico Villalba ha battuto 1-3 la Marco Pantani con reti di Alio, Musarra e Fruscione. In classifica, la Don Bosco Mussomeli, approfittando del turno di riposo dell’Atletico Caterinese, è tornata in testa alla classifica con 28 punti, contro i 27 dei caterinesi, ma con una gara in meno. Seguono a 25 punti la Petiliana, a 24 il Bompietro, a 15 la Buterese e l’Atletico Villalba, a 13 punti c’è la Marco Pantani, a 12 l’Acor San Cataldo, chiude la Sicilianamente Montedoro con 4 punti.