In Terza categoria vince la Don Bosco Mussomeli, ma subito replica la capolista Caterinese. La Don Bosco Mussomeli ha piegato 4-2 il Bompietro con doppietta di Mangiapane e reti di Calà e Cardillo. Vince anche l’Atletico Caterinese 2-0 contro la Nuova Petiliana. I caterinesi di Paolo Di Francisca hanno 30 punti contro i 31 della Don Bosco Mussomeli che, tuttavia, ha giocato una partita in più. Ad ogni modo un duello davvero esaltante quello tra Don Bosco e Atletico Caterinese in chiave alta classifica. Vince sia l’Atletico Villalba, 2-1 sull’Acor San Cataldo, che la Buterese 5-0 con il Marco Pantani Villarosa, con doppietta di Di Vita e reti di Di Franco, Donzella e Caltavituro. In classifica, Don Bosco con 31 punti e Atletico Caterinese con 30 ma una gara in meno giocata. Segue la Nuova Petiliana al terzo posto con 25 punti, il Bompietro con 24 punti, Atletico Villalba e Buterese appaiate a 18 punti, Marco Pantani a 13, Acor a 12 e Sicilianamente Montedoro a 6 punti.