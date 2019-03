SERRADIFALCO. Lo spettacolo di Matranga e Minafò (nella foto), inizialmente previsto per il 1° marzo al Teatro comunale “Antonio De Curtis”, è stato rinviato a venerdì prossimo 8 marzo. Lo hanno reso noto gli organizzatori dell’evento. Gli organizzatori hanno spiegato che, quanti avevano già provveduto ad acquistare il biglietto, potranno esibirlo all’ingresso venerdì prossimo quando gli attori di Cabaret Sicilia e Made in Sud si esibiranno a Serradifalco. Per informazioni sullo spettacolo è possibile telefonare ai numeri 345 5855905 – 380 7030128.