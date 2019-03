SERRADIFALCO. L’amministrazione comunale ha deciso di donare all’associazione di Protezione Civile Marco Aurelio un impianto radio in precedenza utilizzato dalla Polizia municipale. Il servizio di Polizia Municipale era dotato di impianto radio TLC, destinato a comunicazioni analogiche operanti nella gamma VHF, consistente in un ponte ripetitore modulare VHF a quarzo, con funzionamento parrot, cablato induplex che trasmette e riceve con una sola antenna verticale mono banda e omnia direzionale; una postazione fissa VHF CTE Maxson; due veicolare VHF CTE Maxson; tre palmari portatili VHF; – 2 antenne omniadirezionali VHF collinare 5/8 di onda cortocircuitata. Tali attrezzature, non essendo più conformi alle norme vigenti sin dal 1° dicembre di 13 anni fa, non si sono più potute utilizzare. E’ stato il legale rappresentante dell’Associazione Volontari Serradifalco “Marco Aurelio” a chiedere al Comune la cessione gratuita dell’impianto radio per gli usi propri della Protezione Civile, per poterlo utilizzare, nell’ambito di uno specifico progetto di cooperazione con il Dipartimento di Protezione Civile Regione Sicilia. L’associazione ha sostenuto la possibilità di poterli riattivare ed utilizzare in quanto la Protezione Civile tuttora utilizza sistemi analogici VHF, in forza del piano di ripartizione delle frequenze concesse dal Ministero dello Sviluppo economico, conformemente. Pertanto, è stato deciso di cedere gratuitamente all’Associazione Volontari Serradifalco “Marco Aurelio” l’attrezzatura radio già in dotazione alla Polizia Municipale perché non più utilizzabile in quanto in contrasto con la normativa vigente per riutilizzarla per le finalità della Protezione Civile. L’attrezzatura sarà consegnata all’associazione che provvederà alla sua messa in pristino ed utilizzo per finalità della protezione civile. Se l’attrezzatura dovesse essere inutilizzabile, la stessa associazione provvederà allo smaltimento con oneri a suo carico.