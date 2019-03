SERRADIFALCO. Carlo Mistretta, giovane oboista serradifalchese, ha vinto il primo posto assoluto assieme alla pianista Eva Persichetti al “Jugend Misiziert” 2019, Concorso Internazionale per Giovani Musicisti che s’è svolto ad Atene. Qui Carlo Mistretta ha ricevuto il primo premio nella sezione musica da camera. Un riconoscimento di livello internazionale di valore assoluto, considerato che ad Atene erano presenti alcuni tra i migliori musicisti dell’area dei paesi mediterranei. In precedenza, Carlo Mistretta aveva preso parte ad una selezione a Roma dove aveva fatto registrare anche lì un risultato di valore ottenendo il pass per il concorso in terra ateniese. E il prossimo mese di giugno per l’oboista serradifalchese appuntamento a Lipsia dove si svolgerà la fase finale, a livello mondiale, di questo concorso che ogni anno premia i migliori talenti a livello nazionale, europeo e mondiale.