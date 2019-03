SERRADIFALCO. Ecco gli appuntamento della Seconda Rassegna Teatrale “Sipario Aperto” al Teatro De Curtis di Serradifalco (CL) – Stagione 2019.

Sono 8 gli appuntamenti per la nuova stagione teatrale, in programma da marzo a giugno 2019. Una proposta che spazia dal teatro classico della tradizione ai testi di autori contemporanei. In collaborazione con Zo Centro Culture Contemporanee. Latitudini In arte.

_________________________

PROFESSIONE TEATRO

◼ dom 17 Marzo 2019 | ore 19.30

PINUCCIO

di e con Aldo Rapè

musiche originali dal vivo Sergio Zafarana

U CHIANTU

film di Andrea Valentino e Aldo Rapè

produzione Prima Quinta.

_________________________

◼ sab 06 aprile | ore 20.45

NON PERDIAMOCI DI VISTA

regia Gianni De Francesco

con Pietro Barbaro

produzione Teatro e Dintorni

_________________________

◼ sab 25 maggio | ore 20.45

ROMANZO POPOLARE

regia Luca Cicolella

con Francesca Ferro, Ilenia Maccarrone, Mario Opinato

produzione Teatro Mobile di Catania.

________________________

◼ sab 1 giugno | ore 20.45

CHET!

regia Laura Tornanbene

con Giovanni Arezzo

produzione IN ARTE

_______________________

PASSIONE TEATRO

◼ sab 30 marzo | ore 20.45

compagnia PIERGIORGIO FRASSATI

IL MALATO IMMAGINARIO

◼ sab 04 maggio | ore 20.45

compagnia CCU I PEDI DI FORA

LA DONNA SCHELETRO

◼ sab 11 maggio | ore 20.45

compagnia GLI AMICI DI CLAUDIO

LI CUNTI, LI CUNTU E POI LI CANTU (la nostra Sicilia)

◼ sab 8 giugno | ore 20.45

compagnia SIGNORI SI NASCE

MATRIMONI E VISCUVATI SU DI CIELU CALATI

________________________

Acquisti di abbonamenti e biglietti saranno possibili presso la Biglietteria del Teatro De Curtis da lunedì a venerdì h. 9.30-12.30.

PER INFORMAZIONI: ☎ 345.5855905

Teatro De Curtis – via Cav. Vitt. Veneto – Serradifalco [CL]

Direzione Artistica Vincenzo Volo.