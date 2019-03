SERRADIFALCO. S’è tenuta nella sala del sindaco, all’interno del palazzo comunale di via Cavalieri di Vittorio Veneto, la consegna ai rappresentanti della locale Radio Rcs del riconoscimento per i primi 40 anni di storia della locale emittente radiofonica (nella foto). La pergamena è stata donata dall’amministrazione comunale e dall’Associazione Serra del Falco. Alla cerimonia di consegna erano presenti, oltre al sindaco Leonardo Burgio, anche Totò Benfante e Lillo Lauricella in rappresentanza di Radio Rcs, Sergio Milazzo, Carmelo Locurto, Mara Panvini e Giacomo Pera in rappresentanza dell’associazione Serra del Falco, e Gina Tortorici. La pergamena è stata consegnata a Totò Benfante e Lillo Lauricella dal sindaco Leonardo Burgio e dal presidente della Serra del Falco Sergio Milazzo. Questi ultimi hanno ricordato che in questi suoi 40 anni di storia Rcs è stata la radio di tutti e per tutti, una radio che è riuscita a radicarsi nel territorio divenendone un punto di riferimento. Lillo Lauricella e Totò Benfante hanno ringraziato tutti per un’iniziativa che ha celebrato 40 anni di impegno e quotidiana partecipazione nella vita politica, economica e socio culturale del paese.