SERRADIFALCO. Il sindaco Leonardo Burgio ha annunciato che è stata accolta da parte della Sais Trasporti la richiesta che lui stesso aveva avanzato all’azienda trasporti per conto di diversi studenti che avevano chiesto l’istituzione di una corsa giornaliera da Caltanissetta per Serradifalco alle ore 17. Tale richiesta è stata avanzata in quanto gli studenti partecipano ad attività integrative e progetti Pon nei rispettivi Istituti scolastici superiori da loro frequentati. Da qui l’esigenza di frequentare questi corsi che si svolgono di pomeriggio, con la possibilità di tornare a Serradifalco in un orario comodo. Leonardo Burgio ha accolto la loro richiesta che ha esteso alla Sais Trasporti al fine di ottenere l’istituzione di una corsa giornaliera Caltanissetta – Serradifalco per le 17. S’è così rivolto alla dott.ssa Samuela Scelfo, titolare dell’azienda trasporti della Sais che ha accolto la richiesta del primo cittadino che ha ringraziato la stessa titolare dell’azienda per la sensibilità mostrata verso il territorio e le persone che ci vivono.