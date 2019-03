Nel girone I del campionato di serie D, perdono sia il Gela che la Sancataldese. Insomma, non proprio una gran giornata la 26^ in una serie D nella quale il Gela continua ad essere ad un passo dai play off, mentre la Sancataldese a – 4 dalla zona salvezza. In particolare, il Gela ha perso 0-1 in campo neutro al Valentino Mazzola di San Cataldo il derby con il Messina. Una partita nervosa vinta dai peloritani grazie alla rete di Catalano al 49’. Gela vicino al gol nel primo tempo con Retucci e Dieme, e poi nella ripresa intraprendente con Ragosta, ma il gol non è arrivato, e con esso la squadra di Brucculeri (oggi espulso) ha perso anche l’occasione per agganciare la zona play off che comunque continua ad essere ad un tiro di schioppo avendo il Gela 37 punti. Ha invece perso 1-0 fuori casa la Sancataldese di Alacqua contro la Palmese. Un match che è stato deciso solo nel finale con Lavilla all’85’ di una partita nella quale la Sancataldese ha giocato con grinta e coraggio senza riuscire ad ottenere quel pari che, forse, avrebbe meritato. Per i verde amaranto, fermi a quota 27, una sconfitta che non gli ha permesso di avvicinare la zona salvezza diretta che continua ad essere a – 4 dove attualmente, con 31 punti, c’è proprio il Messina che ha battuto la stessa Sancataldese.