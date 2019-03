Nel girone I di Serie D ha arriso al Gela l’atteso derby provinciale con la Sancataldese. Al Valentino Mazzola la squadra del Golfo s’è imposta 3-1 bissando il successo ottenuto anche all’andata. E anche come allora, anche stavolta Dieme è stato tra i marcatori del match. Il confronto s’era aperto bene per la Sancataldese che era passata in vantaggio con Gambino al 10’. Poi, dopo che il primo tempo s’è chiuso sull’1-0 con alcune occasioni della Sancataldese per raddoppiare, la reazione del Gela s’è concretizzata nel secondo tempo. E’ stato proprio Dieme al 1’ a battere il portiere verde amaranto e a pareggiare il conto. Al 17’ poi Gela in vantaggio con Ragosta che è riuscito a trovare lo spiragli giusto per battere l’estremo difensore sancataldese. Il tris è poi arrivato in pieno recupero al 47’ con Di Domenico. Una vittoria, quella nel derby, che rilancia il Gela in chiave play off . I gelesi hanno ora 40 punti in classifica e sono quinti. Invece, per la Sancataldese una sconfitta pesante che li ha fatti scivolare al quartultimo posto a quota 27 in classifica. E domenica prossima impegno esterno per la Sancataldese sul campo della Nocerina, mentre il Gela se la vedrà in casa contro la Cittanovese.