MUSSOMELI – Nei giorni scorsi si è concluso il corso gratuito di formazione per il rilascio e il rinnovo del certificato di abilitazione all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti. I partecipanti al corso svoltosi dal 18 al 22 febbraio sono stati 45, di cui 23 per il primo rilascio del cosiddetto “patentino” e 22 per il corso di aggiornamento per il rinnovo. All’esame finale svoltosi con prova scritta con 25 quiz a risposta multipla tutti in partecipati hanno avuto esito positivo, e consistente sono state le prove superate con il massimo della votazione di 25/25. Detto risultato ha sorpreso anche la Commissione dell’Unità Fitosanitaria UO S4.07 di Caltanissetta ed Enna che si è complimentata con il personale dell’UIA di Mussomeli ed in particolare con il docente Formatore Dr. Agr. Giuseppe Calafiore il quale è stato l’unico docente iscritto all’ “Albo dei Formatori Interni” del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura della Regione Siciliana. Concluse le fasi degli esami il personale dell’UIA di Mussomeli ha avviato il monitoraggio del comprensorio costituito dai comuni di: Mussomeli, Acquaviva Platani, Bompensiere, Campofranco, Marianopoli, Milena, Montedoro, Sutera. Vallelunga Pratameno e Villalba, per accertamento danni. A seguito delle disposizioni del Dirigente del Servizio 7, Dr Biagio Dimauro, di accertamento danni da venti impetuosi dal 23 al 24 febbraio 2019, il Dirigente dell’UIA aveva inoltrato la nota 515 del 24/02/2019 a tutti i Sindaci del Comprensorio e alle Organizzazioni di Categoria: Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori Unione Provinciale Agricoltori, ALPA e UCI per sapere se avevano conoscenza diretta o indiretta che l’evento meteorico abbia causato danni alle produzioni e/o strutture aziendali. Il monitoraggio del comprensorio oltre che per una ricognizione degli eventuali danni causati dai venti impetuosi del 23 e 24 febbraio e servito anche al monitoraggio del patogeno che crea il disseccamento rapido dell’olivo, ovvero il batterio Xylella fastidiosa, tanto nota per l’interessamento dei media agli oliveti della Puglia. L’infezione si propaga molto velocemente e l’unica soluzione diventa lo sradicamento e la distruzione delle piante infette. Al monitoraggio hanno partecipato il Dott. Giuseppe Santoiemma e il Dott. Maurizio Sarto dell’Unità Operativa S7.04 “unità fitosanitaria per le provincie di Caltanissetta ed Enna, il dott. Giuseppe Calafiore ed il Funzionario Direttivo Pasquale Morreale. Gli oliveti visitati, con registrazione GPS, hanno riguardato le Aziende Nola Salvatore in contrada “Monticelli”, Langela Elvira in contrada “Castello-Casazza”, Plumeri Alessandro, Sindaco di Villalba, per il territorio di Villalba. Tutto il territorio visitato è risultato indenne alla Xylella Fastidiosa, ed assenti sono stati i danni dai venti impetuosi verificatisi tra il 23 e 24 febbraio 2019. Nella prima settimana di marzo dal 4 all’ 8 l’UIA di Mussomeli avvierà un ulteriore corso di Formazione per l’acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitarie loro coadiuvanti, nel comune di Villaba a seguito delle richieste del neo Assessore Comunale all’ Agricoltura Maria Paola Immordino e del Sindaco Plumeri Alessandro.