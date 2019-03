Nel girone F di Seconda categoria, vince ancora l’Atletico Gorgonia (nella foto) e consolida il secondo posto in classifica. Finora la squadra deliana, nel girone di ritorno ha inanellato solo vittorie, nove di fila. Anche con il Brothers Casa Amica il successo è arrivato ed è stato di 3-0 con reti di Genova e doppietta di Marchese. Vittoria anche per la Sommatinese che ha superato 3-1 il Riesi con le reti di Paci, Amdouni e Fonti. Pari tra Accademia Mazzarinese e Acquaviva, con gli ospiti in gol con Caruso. In classifica, con l’Atletico Favara ormai promosso in Prima categoria, secondo posto per l’Atletico Gorgonia con 38 punti, terza il Sant’Anna con 37, quarta l’Alessandria della Rocca con 35 punti, seguono Acquaviva e Sommatinese con 31, Riesi con 26, Marianopoli con 14. Chiude l’Accademia Mazzarinese con 9 punti.