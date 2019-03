SANTA CATERINA. Sta rispondendo alla grande Santa Caterina all’iniziativa per la raccolta di tappi a favore della Missione “Speranza e Carità” di Fratel Biagio Conte. La raccolta tappi, promossa e portata avanti dal cavaliere costantiniano Michele Antonio Tramontana, ha fin qui coinvolto in maniera lodevole scolaresche, cittadini, commercianti e bambini. L’obiettivo da raggiungere è raccogliere 3000 kg di tappi. Un traguardo che, secondo gli organizzatori, appare raggiungibile in quanto si possono raccogliere, oltre ai tappi di bottiglie, anche tappi di detersivi, maionese, ketchup e cosmetica, l’importante è che siano tappi di plastica senza, al loro interno, del metallo. La missione di Fratel Biagio ha inviato la propria benedizione allo stesso Michele Antonio Tramontana e a tutti coloro i quali si stanno lodevolmente adoperando per questo progetto. Michele Tramontana ha voluto ringraziare tutti ribadendo l’impegno fin qui portato avanti dall’Ordine Costantiniano verso questa iniziativa. Particolare ringraziamento è stato attribuito alla dott.ssa Patrizia Pepe di Resuttano che, proprio nel suo paese, si è attivata per contribuire alla riuscita del progetto. Un plauso anche al bar “Solito Posto” della famiglia Lombardi (nella foto). Finora a Santa Caterina sono stati raccolti poco più di 500 kg di tappi.