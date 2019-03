SAN CATALDO. Nel palazzo comunale il Sindaco Giampiero Modaffari, l’Assessore all’Ambiente e Territorio Angelo La Rosa e il vice Sindaco Aldo Riggi hanno presentato alla Città un progetto per la realizzazione di un “Centro per l’identità culturale e territoriale della Città” nell’ex Pescheria di Largo Salomone, in centro storico, in collaborazione con i privati e il Liceo Juvara. Presenti oltre ai tre amministratori il presidente del Consiglio comunale Roberta Naro, l’imprenditore Filippo Cammarata e Salvatore Mistretta , una delegazione del Liceo Artistico Statale “F. Juvara” guidata dai prof. Luigi Di Salvo e Luigi Bontà, Nunzio Rinaldi (Lions Club “Caltanissetta dei Castelli”), Salvatore Gigante e Giuseppe Burcheri dell’Associazione “G. Amico Medico, l’artigiano Fabio Barbuzza, il regista della Settimana Santa Ivan Giumento, Claudio Arcarese (appassionato di fotografia).

Ad esporre i contenuti “tecnici” del progetto, il dott. Giovanni Di Lorenzo e Massimo Gruttadauria, amministrazione dell’agenzia “Fog Comunicazione”, che ha creato il sito Internet www.conosceresancataldo.com. Al suo interno, foto ed info distribuite su quattro percorsi: centro storico, Vassallaggi, Gabara, Settimana Santa. “Da una nostra iniziativa – ha dichiarato il Sindaco – è nato un progetto che tende a valorizzare il territorio. Un “unicum” tra la campagna di studi a Vassallaggi ed il recupero della vecchia Pescheria. E’ un progetto che nasce grazie all’impegno dei sancataldesi, che si sono uniti dando esempio di amore per la propria città. Tutti i presenti hanno prestato gratuitamente la propria collaborazione”. Gli Amministratori hanno ringraziato il Liceo artistico, che ha avuto l’intuizione del restyling della Pescheria, al cui ingresso vi saranno gli stemmi della famiglia Galletti, delle Spighe e quello attuale della città. All’interno vi saranno immagini e reperti di Vassallaggi per dare a tutti la possibilità di conoscere San Cataldo, tramite tanti supporti tecnologici.