SAN CATALDO. E’ stata presentata ufficialmente la squadra dei candidati in consiglio comunale del M5S. La presentazione è avvenuta nella sala Borsellino del palazzo comunale. Presenti, oltre a numerosi attivisti, anche il deputato del M5 S Dedalo Pignatone, il sindaco di Favara Anna Alba, l’ex sindaco di Ragusa Federico Piccitto, e la stessa candidata sindaco per le prossime amministrative Bernadette Arcarese. Questi i nomi dei sedici candidati alle elezioni per il consiglio comunale della lista del M5S: David Gaetan Alù, Bernadette Arcarese, Adriano Renato Bella, Angelo Caramia, Giovanna Caruana, Arcangelo William Di Francesco, Pietro Domenico Fascianella, Marco Iacona, Francesco Aurelio Livrizzi, Salvatore Francesco “Ciccio” Lombardo, Giovanna Maio, Rosaria Mangione, Giuseppe Paolo Mingoia, Cinzia Raimonda Naro, Salvatore Nicotra e Salvatore Tumminelli.