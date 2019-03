SAN CATALDO. A seguito dell’allerta meteo odierna, è in piena azione la squadra di protezione civile per risolvere gli inconvenienti causati dalle forti raffiche di vento. A renderlo noto è stato il sindaco Giampiero Modaffari. Il primo cittadino, in particolare, ha sottolineato la proficua sinergia venutasi a creare con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che ha inteso ringraziare per il grande sostegno e disponibilità nel risolvere i problemi che, di volta in volta, si sono presentati oggi nel centro abitato sancataldese.