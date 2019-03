SAN CATALDO. Oggi, sabato 16 Marzo alle ore 17, presso la sala Falcone Borsellino di via Salvatore Sardo (ex Piazza Papa Giovanni XXIII), il M5S di San Cataldo presenterà la squadra dei candidati consiglieri che, assieme alla candidata Sindaco Bernadette Arcarese, si presenterà alle prossime elezioni amministrative sancataldesi. Dunque, in casa del M5S, dopo la definizione della candidatura a sindaco, oggi si procederà anche alla definizione e presentazione della lista dei candidati alle prossime amministrative. Prevista la presenza dell’on. Dedalo Pignatone Portavoce alla Camera dei deputati e Anna Alba sindaca a 5 Stelle del Comune di Favara. Nei giorni scorsi la piattaforma Rousseau ha certificato la Lista del M5S sancataldese per le prossime elezioni amministrative. Ogni candidato è stato sottoposto a verifica tramite la presentazione dei certificati penali, con lo scopo di verificare l’adeguatezza e l’assenza di procedimenti penali.