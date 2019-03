SAN CATALDO. La Chiesa Madre amplia i suoi servizi informatici e dal 1° aprile 2019 entra a pieno ritmo anche il canale Telegram già attivo dall’8 marzo per le iscrizioni. Oltre al sito web viene inaugurato un nuovo mezzo di comunicazione per essere ancora di più al servizio della Chiesa sfruttando ogni opportunità che la tecnologia offre per l’annuncio del Vangelo. L’invito ad iscriversi al canale Telegram è rivolto certamente a tutta la Comunità della Chiesa Madre ma anche a chi risiede fuori dal suo territorio, per essere raggiunti, insieme agli altri canali citati, direttamente sul proprio telefono, per le news e i vari appuntamenti ecclesiali. Dal sito web della Chiesa Madre, all’indirizzo web www.madrice.it è possibile scaricare gratuitamente la app per Android, per Iphone, per Windows mobile e per Pc. Il canale Telegram non è un gruppo Whatsapp: non riceverai commenti e notifiche di altri utenti, ma solo gli aggiornamenti.