SAN CATALDO. E’ stata finanziata la richiesta di contributo fatta dall’amministrazione Modaffari (nella foto) per la redazione del Piano di Azione dell’energia Sostenibile ed il Clima (Paesc). A renderlo noto è stato lo stesso sindaco che ha evidenziato che l’Assessorato regionale all’energia ha ammesso la domanda del Comune di San Cataldo a contributo, per cui quanto prima sarà messa a punto l’elenco delle istanze con il relativo contributo concesso che permetterà la redazione del Piano per limitare le emissioni di anidride carbonica nel territorio.