SAN CATALDO. E’ in programma sabato 16 marzo alle 10,45 una conferenza stampa per la presentazione del progetto per la ristrutturazione della vecchia pescheria di via Largo Salomone. Il progetto sarà presentato dal sindaco Giampiero Modaffari e dall’assessore comunale al territorio e ambiente Angelo La Rosa che avranno modo di illustrare i termini che porteranno la vecchia pescheria a diventare Centro per l’identità culturale e territoriale della Città di San Cataldo.