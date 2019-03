SAN CATALDO. E’ stato celebrato il primo dei sei sabati della Madonna. Nella tradizione cristiana il sabato è giorno mariano per eccellenza. Il primo sabatino è stato dedicato a Maria Immacolata e la categoria sociale coinvolta è stata quella dei “parrina”, ossia i sacerdoti. È chiaro perché fu scelta la Vergine Immacolata, in quanto titolare della Chiesa Madre di San Cataldo, espressione di unità di tutto il Clero della Città e della quale quest’anno, il 9 maggio, sarà fatta solenne memoria del 280° anniversario della Dedicazione (consacrazione). Un tempo inoltre a San Cataldo c’erano i Francescani, ordine religioso posto sotto la protezione della Vergine Immacolata appunto. In passato la categoria sociale di pertinenza organizzava la festa, compresa la processione, che però per l’Immacolata non ha mai avuto luogo. Oggi si cerca di riscoprire il senso di questo come degli altri sabatini, con il ricordo dei sacerdoti defunti e una speciale preghiera per le vocazioni sacerdotali.