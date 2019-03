SAN CATALDO. Allerta meteo per forti raffiche di vento. A renderlo noto è stato il sindaco Giampiero Modaffari che, relativamente alla situazione, ha comunicato che domani mattina valuterà se disporre la chiusura di ville, giardini e cimitero. A comunicare l’allerta meteo è stato il Dipartimento Regionale della Protezione civile che ha comunicato che dalla serata di oggi 11 marzo e per le successive 24/36 ore sono previsti venti settentrionali sulla Sicilia da forti a burrasca con raffiche di burrasca forte. Il Dipartimento regionale ha raccomandato alla cittadinanza la massima attenzione nel transito a piedi, in auto e nel parcheggio in prossimità di alberi ad alto fusto e di cartelloni pubblicitari.