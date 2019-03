SAN CATALDO. La Società “Cesare Battisti” di cui è presidente Luigi Nocera (nella foto)per il prossimo 19 marzo alle ore 19 ha organizzato la scenetta “Amuri di Patri” di Rosario Nocera. Questa scenetta narra la storia surreale di una famiglia che in realtà potrebbe esistere, ma meglio di no. Narra del rapporto di coppia allargato al compare, al capraro e al garzone del fruttivendolo. Tutto frutto della fantasia di Rosario Nocera, che l’ha scritta dare piacere a chi la vede e a chi la rappresenta. Fate attenzione a non scivolare sulle bucce di banana. Personaggi e Interpreti Pinuzzu (padrone di casa) Luigi Nocera Alfio (il compare) Enzo Cravotta La maga Enza Curatolo Cuncetta (la cameriera) Loredana Curatolo U capraru Santino Ficarra REGIA di gruppo. Seguirà una cena e balli di coppia e di gruppo con animazione musicale dal vivo.