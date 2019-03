RIESI – Nel pomeriggio di martedì 12 marzo, i militari della Stazione Carabinieri di Riesi (CL), hanno tratto in arresto in flagranza di reato B.G.A. di anni 27, in atto sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora in quel comune. L’uomo, a termine di prolungato servizio di osservazione con successiva perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di un involucro contenente sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento e taglio della stessa. La persona tratta in arresto è stata debitamente associata presso la casa Circondariale di Caltanissetta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.