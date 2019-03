In Promozione, buon pareggio esterno per il Vallelunga che ha pareggiato 1-1 sul campo del Lercara. Vantaggio vallelunghese con Cannizzaro e pari agguantato poi dai padroni di casa che hanno così vanificato lo sforzo del Vallelunga di conquistare un successo che gli sarebbe valso il sorpasso in classifica proprio a spese dei palermitani. Il Vallelunga ha ora 41 punti in classifica ed ha ottenuto il secondo pari stagionale contro le 13 vittorie e le 14 sconfitte.