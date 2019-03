In Prima categoria, nel girone B vince il Real Suttano e tiene accessa la fiammella della speranza in chiave salvezza. I resuttanesi, al momento ultimi con 14 punti, a – 4 dal Città di Castellana penultimo, hanno battuto 3-2 il Città di Mistretta. In gol sono andati Tumminaro, Brucato e D’Anna. Nel girone G, invece, nell’anticipo è tornata a ruggire la Master Pro San Cataldo che ha battuto in extremis il Branciforti fuori casa 0-1. Autore del gol partita è stato Pastorello. Oggi, invece, la Nissa di Fabrizio Ponticello ha pareggiato 1-1 con gli agrigentini dell’Angelo Cuffaro con la rete di Touray. Invece sconfitta esterna per il Cusn Caltanissetta che è stato superato 3-1 dall’Empedoclina seconda in classifica. Gol nisseno di Satta su rigore che nel primo tempo aveva pareggiato la rete del vantaggio iniziale degli agrigentini che hanno poi vinto nella ripresa. La Nissa ha ora 20 punti mentre il Cusn 23 e non possono dirsi di essersi ancora tirate fuori dalla zona play out.