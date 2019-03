In Prima categoria nel girone G perde la Master Pro San Cataldo in casa 3-4 contro l’Angelo Cuffaro. Gara ostica per la squadra di Aldo Cammarata nonostante i gol di Scrudato, Vancheri e Zuppardo. Gol che tuttavia non sono bastati a riequilibrare lo score del match segnato dai quattro gol degli agrigentini con Arrigo, Mamadou, Curaba e Bonifacio. La Master Pro è così scivolata al terzo posto a quota 43 ad un punto dalla seconda che è l’Empedoclina. In zona salvezza importante il 2-2 esterno della Nissa sul campo del Città di Nicosia. La squadra di Fabrizio Ponticello ha rimontato due volte gli ennesi con le reti di Kaba e Touray. Infine vittoria in rimonta per il Cusn che ha battuto 2-1 il Villarosa con le reti di Agliata e Melfa. In classifica Cusn all’ottavo posto con 22 punti, mentre la Nissa è quartultima con 16 punti. Nel girone B invece, pugnace la prestazione del Real Suttano che ha perso 2-1 contro la vice capolista Supergiovane di Castelbuono. I resuttanesi restano ultimi a quota 10 in classifica.