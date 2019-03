MUSSOMELI – Continuano i lavori di manutenzione nel centro urbano. Dopo i lavori di messa in sicurezza del pTazzale auditorium e messa in sicurezza di una casa nel centro storico (zona Madonna) sono stati completati anche i lavori di tinteggiatura della scuola di viale Peppe Sorce. “Con questi lavori – dice il sindaco Catania, i nostri bambini potranno usufruire di ambienti più salubri e freschi. Peraltro, non appena perfezionate le procedure amministrative e giuridiche, saranno attivati anche gli ulteriori lavori di adeguamento della scuola via Madonna di Fatima, finanziati al comune di Mussomeli per un importo di oltre 600 mila euro”.