Domenica 3 marzo 2019 si vota per l’elezione del segretario nazionale del PD, i candidati sono Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti. Il seggio a Mussomeli sarà aperto in Via Scalea n. 30. Possono votare tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali. Si vota dalle ore 8,00 alle 20,00. Sei invitato a partecipare.