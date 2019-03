MUSSOMELI – Venerdì 8 marzo, alle ore 10:00, al plesso “Sac. G. Messina”, è stata inaugurata l’ “Aula educativa polifunzionale”. A seguire, alle ore 11:00, al plesso “P. Pino Puglisi”, è stata inaugurato “L’angolo della lettura”. Tali iniziative rientrano tra le attività del progetto “Ragazzi felici” promosso dall’Istituto comprensivo statale “Paolo Emiliani Giudici” e finanziato dalla banca Mediolanum di Mussomeli, da sempre sensibile e attenta ai bisogni formativi degli alunni e della istituzione scolastica. Grande e viva soddisfazione della prof.ssa Alessandra Camerota, dirigente scolastica del suddetto istituto, che si è avvalsa della gentile disponibilità e fattiva collaborazione della dott.ssa Sonia Barba, “private banker”, e del “global banker” Salvatore Minnella che, da diverso tempo, operano nel nostro territorio. Un felice incontro tra istituzioni pubbliche e azienda privata che si incardina nella Mission dell’istituzione scolastica del “P. Emiliani Giudici”, segno tangibile e positivo di apertura al territorio e alla comunità educante, considerato il contributo fattivo dell’amministrazione comunale, gli operai e la manodopera per l’allestimento degli spazi formativi, guidata dal sindaco Giuseppe Catania. Grazie al generoso contributo offerto dalla Banca Mediolanum, si sono potuti allestire uno spazio creativo e didattico multifunzionale per gli alunni con bisogni educativi speciali e uno spazio adeguato alla lettura per tutti gli alunni. Una sala multifunzionale ricca di strumenti didattici e di colori, con un suo arredo famigliare e accogliente, in linea con le migliori indicazioni della pedagogia moderna, facilità il difficile compito quotidiano dell’insegnante nella sua relazione educativa con l’alunno problematico, offrendo a quest’ultimo una occasione educativa di crescita e di integrazione nell’ambiente scolastico. Promuovere l’amore per il libro e la consuetudine alla lettura significa sviluppare le potenzialità comunicativo-relazionali, le capacità critiche e quelle creative. La lettura, per la sua natura trasversale e interdisciplinare, costituisce un terreno fertile per le attività metacognitive, di sperimentazione, di ricerca-azione e di strategie didattico-metodologiche atte a favorire l’inclusione, il recupero e il potenziamento. La lettura aiuta a crescere, arricchisce, appassiona, alimenta la fantasia e la creatività ed è didatticamente più efficace e formativa se la stessa si realizza in uno spazio aperto, confortevole e creativo, arricchito da colori ben assortiti, libri ed immagini rasserenanti. Nel Ptof (piano triennale dell’offerta formativa) dell’Ics “Paolo Emiliani Giudici”, l’apertura al territorio viene considerato un momento altamente formativo per potere realizzare strategie didattiche finalizzate alla formazione dell’uomo e del cittadino che si confronta con la propria realtà territoriale per poi aprirsi alla cittadinanza globale, ossia all’essere cittadino del mondo. Un particolare ringraziamento al presidente del consiglio di Istituto dott.ssa Tiziana Falletta, rappresentante della componente genitori, altro tassello della comunità educante che ha visto concretizzarsi la collaborazione tra istituzioni pubbliche, azienda privata, docenti e famiglie. (Responsabile comunicazione esterna ICS “Paolo Emiliani Giudici” (prof. Tonino Calà)