L’assessore regionale ai beni culturali della Regione Sicilia, Sebastiano Tusa, “era sull’aereo precipitato in Etiopia”. Il presidente della regione, Nello Musumeci. “Sono distrutto – aggiunge – E’ una tragedia terribile, alla quale non riesco ancora a credere: rimango ammutolito. Perdo un amico, un lavoratore instancabile, un assessore di grande capacita’ ed equilibrio, che stava andando in Kenya per lavoro. Un uomo onesto e perbene, che amava la Sicilia come pochi. Un indimenticabile protagonista delle migliori politiche culturali dell’Isola”.