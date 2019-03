DELIA. Si conclude oggi il Carnevale a Delia. Oggi c’è il raduno in piazza Madrice e poi la

sfilata del carro allegorico, denominato H24, e delle maschere. Quest’anno l’allegoria è stata dedicata al sindaco Gianfilippo Bancheri rappresentato come centauro, figura mitologica metà uomo e metà cavallo (nella foto). Il sindaco ha accolto divertito il fatto di essere rappresentato in un carro allegorico. L’allegoria, in questo caso, ha fatto riferimento ai finanziamenti europei intercettati dal Comune, ai successi della raccolta differenziata, alla sua passione calcistica, alla videosorveglianza. <Temi pertinenti. Un carro ben fatto. Il mio

ringraziamento a Totò Montebello e ai componenti dell’associazione Folklore Petiliano>, è stato il commento del primo cittadino. Soddisfazione ha anche espresso l’assessora alla Cultura Piera Alaimo per avere organizzato anche quest’anno il Carnevale a Delia. L’attesa è per la premiazione del concorso relativo alla sfilata dei gruppi a tema libero per le vie del paese. E’ stato rilevato che le associazioni locali hanno dato un forte contributo per

l’organizzazione e la riuscita dell’evento; un ringraziamento anche per tutti coloro che si sono prodigati per regalare alla comunità due giornate di sano divertimento. Una particolare menzione è stata rivolta all’artista Totò Montebello per la realizzazione

impeccabile del carro allegorico. Dopo la sfilata la festa carnascialesca si sposterà in piazza Madrice dove l’attrazione sarà costituita dai bambini che si divertiranno a

giocare “pumpiannu” schiuma. Al termine, dopo la premiazione dei gruppi a tema, l’atteso falò del Carnevale 2019, il “Castieddru” di fuoco (fuochi pirotecnici) e poi

ancora “Just Dance, Karaoke, balli latino americani con musica del DJ

S. Nanfara e Giudeejay. La festa è organizzata dal Comune in collaborazione con l’associazione “Folklore Petiliano, e con il contributo di ASD Nuova Petiliana, Pro

Loco, l’associazione Scool Dance Accademy dei maestri Lo Giudice.