MUSSOMELI – Il Carnevale a Mussomeli, nonostante il freddo della domenica sera e la discreta serata del martedi ha registrato a Mussomeli la presenza di tanti giovani mussomelesi che hanno preferito rimanere nel loro lembo di terra per trascorrere le feste di carnevale all’insegna del sano divertimento. Ed è questo un motivo di compiacimento dell’assessore Seby Lo Conte che ha sottolineato il lato positivo di tale scelta dei ragazzi evitando così ogni pericolo di sorta, in occasione, appunto, della festa di carnevale specialmente negli spostamenti, allorquando ci si lascia prendere dall’eccessiva euforia che causa talvolta risvolti negativi nel dopo festa. Un carnevale divertente, partecipato e, soprattutto coinvolgente, che ha visto impegnata la locale Pro Loco, gli sponsor e i tanti volontari che hanno contribuito alla riuscita della festa. “L’ entusiasmo dei giovani che si sono spesi nella realizzazione dei carri – hanno detto dalla Pro Loco – ha rappresentato una ventata d ‘aria fresca e una voglia incondizionata di sano e puro divertimento, che non guasta mai, sia ai grandi che ai piccini”. “ E’ stato un autentico colpo d’occhio – ha detto l’assessore Lo Conte – vedere centinaia di ragazzi dai vestiti variopinti e che hanno scelto di rimanere a Mussomeli “ Un sentito e doveroso ringraziamento va :a tutta la Pro Loco di Mussomeli nella persona del presidente Zina Falzone e del vice Giuseppe Lo Muzzo , gli sponsor di questo carnevale : Graziano Catering, Rout 66, MammaRita. Ancora grazie: al gruppo di S. Enrico “I ragazzi delle Vanelle” che hanno realizzato il carro i super eroi ; “La banda del carnevale” con il carro spongebob; la Pro loco con Minnie e Topolino; la scuola di danza di Silvia Guasto; il dj Daniele Tulumello; ed un ringraziamento all’amico Pino Ricotta “