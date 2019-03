CAMPOFRANCO. Un avvicendamento s’è registrato all’interno della giunta comunale guidata dal sindaco Rino Pitanza. Con una cerimonia alquanto sobria ha infatti prestato giuramento nella sua nuova veste di assessore Calogero Nicastro, già consigliere comunale del gruppo di maggioranza “Campofranco…riparte” che prende il posto dell’uscente Lillo Schillaci che rimane in consiglio comunale. Il sindaco ha spiegato che si tratta di un “avvicendamento programmato e avvenuto con la massima condivisione di tutto il gruppo”. Il neo assessore ha sottolineato: <Lavorare per i miei concittadini è quello che ho fatto in questi 20 mesi da consigliere comunale e che continuerò adesso nella nuova ed impegnativa veste di assessore. Continuerò nel solco di quanto fatto dall’assessore Schillaci, un padre per tutti noi giovani, un esempio da seguire per professionalità, impegno, competenza e garbo>. A sua volta soddisfatto anche Lillo Schillaci: <Sono contento di quanto fatto in questi 20 mesi per le deleghe affidatemi dal sindaco, quelle ambientali con il raggiungimento di ottimi risultati. Nella nostra squadra non hanno importanza le cariche rivestite, ci accomuna il lavoro che abbiamo da fare per la nostra Campofranco e pertanto il mio contributo sarà lo stesso anche da semplice consigliere comunale>.