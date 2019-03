CALTANISSETTA – Anche quest’anno scolastico continuano i Seminari di Educazione alla Legalità rivolti agli studenti della provincia di Caltanissetta.

A tal proposito, presso la Scuola Media di dell’Istituto Comprensivo “Vittorio Veneto” di Caltanissetta, giovedi 28 marzo dalle ore 10,30 si svolgerà un seminario rivolto agli studenti, sia della scuola media che della scuola elementare, nell’ambito del ciclo di Seminari di Educazione alla Legalità, organizzato e diretto da alcuni anni a questa parte dall’avvocato Salvatore Pecoraro.

Davanti a circa 100 studenti sarà rappresentato un brano tratto da “La violenza” di Pippo Fava. Tre magistrati (Gabriele Paci, Claudia Pasciuti e Davide Spina), quattro avvocati (Totò Pecoraro, Peppe Giunta, Alfonso Gucciardo e M.Stella Calabrese), due insegnanti (Angela Terrasi e Belinda Castellano), tre attori (Giorgio Villa, Michele Guagenti e Giovanna Di Mauro) e due Carabinieri (messi a disposizione Dall’Associazione Nazionale Carabinieri “G. Ugolini di Caltanissetta”) reciteranno per circa un’ora inscenando un processo penale di mafia.

Gli studenti avranno un esempio reale di come avviene una causa penale, dove imputato di associazione mafiosa è un avvocato possidente e le vittime della violenza non si costituiscono parte civile nel processo per paura di ritorsioni. Gli studenti – opportunamente preparati dai loro insegnanti, con un questionario a risposta multipla (preparato da Andrea Monia Pecoraro, esperta di psicologia dell’età evolutiva) precedentemente somministrato – subito dopo la rappresentazione teatrale, avranno la possibilità di porre delle domande ai relatori su argomenti che spaziano dal bullismo alla criminalità organizzata, dall’omertà alla evasione fiscale, dalla devianza minorile al rispetto delle regole per una buona convivenza civile.

Saranno presenti le Autorità politiche, civili e militari.