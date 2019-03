CALTANISSETTA. Ha provocato emozione la notizia della morte del sovrintendente di Polizia Salvatore Gusto (nella foto) avvenuta nel pomeriggio di oggi dopo una grave malattia. Una notizia che, nel momento in cui è arrivata, ha gettato nella tristezza più totale colleghi e amici che lo conoscevano ormai da tanti anni sia professionalmente che sotto il profilo umano. Il sovrintendente Salvatore Gusto aveva 53 anni e in Polizia aveva portato avanti la sua carriera con grande abnegazione venendo sempre apprezzato e stimato da tutti. Il sindacato di Polizia in una nota lo ha ricordato con queste emozionanti quanto significative parole: <Si è spento oggi il nostro caro Amico e Collega Salvatore Gusto , Sovrintendente della Polizia di Stato in servizio alla Squadra Mobile di Caltanissetta. Un Amico, un Fratello, un Collega, una persona unica, un brav’Uomo come pochi che lascia un vuoto incolmabile tra i colleghi. Ringraziamo l’Amministrazione tutta ed in particolare il Questore Signer per l’attenzione e la vicinanza dimostrata in questo momento così difficile. Ciao caro amico, che la terra ti sia lieve>. Previsto l’allestimento della camera ardente in Questura. Nei primi anni della sua lunga carriera Salvatore Gusto aveva dapprima operato ad Agrigento, dopo di che era stato trasferito a Caltanissetta. Qui, dopo aver operato alle Volanti, era passato alla Squadra Mobile nella sezione Narcotici dove aveva avuto modo di farsi apprezzare per la sua professionalità e il suo spirito di abnegazione.