Dalla serata di lunedì 11 marzo e per le successive 24/36 ore sono previsti venti settentrionali sulla Sicilia da forti a burrasca con raffiche di burrasca forte così come comunicato dal dipartimento regionale per la Protezione civile.

Il sindaco di Caltanissetta ha disposto in via precauzionale la chisura del cimitero Angeli e delle ville comunali per la giornata di martedì 12 marzo 2019. Si raccomanda alla cittadinanza la massima attenzione nel transito a piedi, in auto e nel parcheggio in prossimità di alberi ad alto fusto e di cartelloni pubblicitari.