BUTERA. Nasce a Butera la prima sezione della Lega e il suo testimone viene affidato a Luigi Puci (nella foto al centro assieme all’on Pagano). A renderlo noto è stato il responsabile Enti Locali Provinciale della Lega, Oscar Aiello, candidato Sindaco a Caltanissetta. Una realtà politica nuova, quella della Lega a Butera, che presenta un direttivo composto da Giuseppe Mirisola, Silvio Spiteri, Giuseppe e Rocco Ognimè, Luigi Cafà, Giuseppe Salvo e Luigi Puci, quest’ultimo nominato Presidente. Proprio Luigi Puci ha sottolineato<E’ il momento di svoltare e cambiare pagina, sono sempre stato di centrodestra, sin da quando iniziai a vent’anni a muovere i primi passi in politica. Qualcuno lo definisce populismo fine a se stesso, ma se il populismo è parlare alla pancia della gente, che ha fame di lavoro e giustizia, bene allora penso di essere un populista fiero pure io, perché ho la stessa fame. A Butera, la scelta della Lega, non è una scelta di opportunismo, realtà , la nostra, legata alla politica clientelare e sul bisogno singolo del cittadino, politica questa che ha fallito, ma una scelta di cuore; le sfide per obiettivi sani e validi mi hanno sempre affascinato e quindi con gli amici, che hanno fatto questa stessa scelta, daremo tutto per ottenere tali traguardi. Sappiamo di molti altri simpatizzanti che vogliamo coinvolgere in questo percorso senza preclusione o pregiudizio. Ci occuperemo di tematiche locali e non solo, portando avanti argomenti e progetti lungimiranti per lo sviluppo sociale collettivo>. Infine, Giovanni Pasqualino, buterese, militante della Lega e consigliere comunale a Pisa, ha rilevato: <Vedere come la Lega sia entrata nei cuori dei miei compaesani mi inorgoglisce, il buon senso finalmente sbarca “anche” nel mio piccolo paesino nativo. Un paese particolare che necessita di una politica basata sul cittadino, che prenda a cuore le problematiche esistenti e che si metta in gioco per il bene comune. Il partito è stato affidato ad una persona onesta e competente a cui spetta il compito di amalgamare e di espandere la proposta>.